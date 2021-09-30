РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. На фасадах домов №№1 и 2 в ЖК «Весенний» Подольска с 1 ноября начнутся высотные работы, поэтому участок дороги рядом будут перекрывать днем, сообщает УК «Импульс».
С 1 ноября с 9:00 маршрут движения высотников начнется с дома №2, подъезды 6-4 (со стороны лестниц), затем подъезды 3-1. В доме №1 сначала обработают фасады в подъездах 7-4 (со стороны лестниц), затем в подъездах 3-1.
Далее маршрут пройдет по внутридворовым участкам, информацию по ним предоставят дополнительно.
В период работ, с 9:00 до 17:00, участок дороги будут перекрывать полностью, так как при демонтаже штукатурка разлетается на большое расстояние.
УК будет ежедневно давать дополнительную информацию, по каким участкам будут перекрывать дорогу для проведения работ.
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