РИАМО - 30 сен. Энергетики Шатурской ГРЭС провели зарыбление местных озер, в этом году было выпущено 929 особей толстолобика в озеро Святое, сообщает пресс-служба компании.

Молодь рыб различных пород выпускается в Шатурские озера ежегодно для восстановления экологической системы. Зарыбление озер по всем правилам проводят именно осенью, ведь именно в это время года процент приживаемости достаточно велик. Молодь толстолобика была выращена и доставлена к озеру. Средний вес особи - 380 гр, возраст – 2 года.

Мальков доставили к месту нового обитания на специальном автомобиле, оборудованном контейнерами с кислородными рамками. Перед выпуском рыбы экологи провели контрольный осмотр места. Проверили соответствие искусственно созданной среды с естественной средой, температурный режим и уровень шумовых волн. Молодь толстолобика выпустили в водоем через специальную трубу.

Четыре озера, соединенные каналами: Святое, Муромское, Белое, Черное. Из всех озер Подмосковной Мещеры наиболее крупные — Шатурские озера. Их общая площадь около 1,5 тыс. га: Святое — 1,2 тыс. га, Муромское — 280 га, Черное — 22 га, Белое — 16 га. Наиболее глубокие — Белое и Черное озера.