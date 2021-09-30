РИАМО - 30 сен. Следователи возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти в аэропорту Внуково, сообщила РИАМО представитель пресс-службы столичного главка СКР Юлия Иванова.

В четверг полицейские сопровождали граждан Армении для депортации из России, но один из задержанных сбежал с помощью сообщника. Приятель депортируемого сбил на автомобиле Skoda сопровождавшего мигрантов полицейского.

Как уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО, в рамках операции «Перехват» идет розыск двух граждан. Один из них — ранее судимый мужчина 1971 г.р.

Полицейскому оказана медицинская помощь.