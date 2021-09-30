РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Реконструкция трассы М-5 «Урал» стала причиной транспортного коллапса и больших очередей на автовокзале «Котельники», сообщили «РИАМО в Люберцах» в пресс-службе администрации муниципалитета.

Накануне вечером пассажиры в Котельниках столкнулись с тем, что пришлось стоять в очень больших очередях на автобусы и маршрутные такси.

В настоящий момент ФДА «Росавтодор» проводит работы по реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал». При проведении работ перекрываются полосы автодороги, и для проезда транспортных средств выделяются только 2 полосы движения - по 1 полосе на каждое направление, пояснили в пресс-службе.

Это значительно ухудшает транспортную ситуацию и вызывает образование заторов. В связи с этим происходят сбои в соблюдении расписания движения межмуниципальных маршрутов.