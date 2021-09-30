РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. Подольский хоккейный клуб «Витязь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл «Локомотиву» из Ярославля со счетом 1:4, сообщает пресс-служба клуба.

Единственный гол подмосковной команды оформил канадец Даниэль Одетт. По 2 шайбы у «Витязя» пропустили Илья Ежов и Максим Клоберданец.

«Обидно, что сегодня проиграли. Первый и третий периоды играли достаточно неплохо. Вышли на эмоциях, получилось забить. Немножко нам не хватило физики и где-то эмоций. Поблагодарил ребят за самоотдачу и за то, что боролись и где-то сумели перехватить инициативу. Но команда соперника сегодня сыграла отлично», - сказал главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко.

Он выразил слова благодарности болельщикам, команда ощущала их поддержку на трибунах.