РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В сентябре Госжилинспекция Московской области выдала УК городского округа Люберцы предписания о перерасчетах на сумму более 1,4 млн. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

С начала 2021 года Госжилинспекция Московской области провела 782 проверки обращений жителей Подмосковья по вопросам начислений за жилищно-коммунальные услуги. Выдано 365 предписаний о перерасчетах. Сумма возвращенных средств составила свыше 64,7 млн рублей.

«Основная часть нарушений выявлена при начислении платы за отопление. На втором месте по количеству возмещенных средств – перерасчеты за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). В сентябре перерасчеты производились жителям 11 городских округов. Управляющие компании вернули жителям городского округа Люберцы более 1,4 млн рублей», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Она добавила, что если жильцы полагают, что плату за ЖКУ им рассчитали неточно, то необходимо обратиться в управляющую организацию либо ресурсоснабжающую – в случае заключения с ней прямых договоров.

«Заявителю должны немедленно выдать документы, содержащие правильно начисленные платежи и, по его желанию, заверенные подписью и печатью руководителя. Если же организации отказываются исправлять ошибку в «платежке» или не желают возмещать переплату, имеет смысл написать официальное обращение в Госжилинспекцию», – подчеркнула Федина.