РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. При использовании бытового газа необходимо быть осторожными, а также следует содержать в чистоте газовые плиты, водонагреватели и котлы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Щелково.

Необходимо проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. При отсутствии тяги прибором пользоваться нельзя. Надо следить за состоянием гибкого шланга, который не должен касаться электроприборов, быть перекручен или натянут. Запрещено закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа.

Кроме того, нельзя разрешать детям пользоваться газовыми приборами.

Обслуживание и осмотр газового оборудования должны производить только специализированные организации, делать это нужно не реже одного раза в год. При запахе газа надо немедленно вызвать аварийную службу по номерам 04, 104 или 112.