РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В микрорайоне Климовск Подольска подрядная организация «Стройуниверсал» завершает работы по ремонту проезжей части улицы Южной, сообщили в теротделе администрации округа.

Ранее при благоприятных погодных условиях работы планировали завершить до 30 сентября.

В рамках проведенных работ обустроено асфальтовое покрытие площадью более 1,2 тыс. кв. м. Также до 2 ноября укрепят обочины щебнем. Протяженность отремонтированного участка дороги составила 380 м.

Ремонт проезжей части улицы Южной ранее никогда не проводился.