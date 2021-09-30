РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. Стартовал открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Труд» на улице Спортивной в Балашихе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется из средств бюджета городского округа.

По словам председателя комитета по конкурентной политике региона Елены Волковой, извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. Пройдет реконструкция стадиона спортшколы олимпийского резерва «Балашиха»: ул. Спортивная, 5, стадион «Труд» (в том числе ПИР).

Завершить реконструкцию объекта планируется в 2022 году.