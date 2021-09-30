РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. С начала пандемии в Красногорске выявили 24 224 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них 73 – за минувшие сутки, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

В Подмосковье за сутки выявлено 1 216 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 449 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 187 человек. Выздоровели и выписались 391 753 человека.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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