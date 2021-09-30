РИАМО - 30 сен. 11 подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEXВ топ-100, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам зампреда правительства Подмосковья – министра социального развития региона Ирины Каклюгиной, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны.

«Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции. В этом году число наших школ в рейтинге увеличилось по сравнению с прошлогодними показателями, и мы заняли второе место среди других субъектов»,– добавила Каклюгина.

Она уточнила, что среди школ области самый высокий показатель у Физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном. Это учебное учреждение находится на 4 месте рейтинга. Среди лучших школ также: физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Королевский лицей научно-инженерного профиля, Гимназия имени Е.М. Примакова.

А еще Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Горчаковский лицей МГИМО, школа №6 в Мытищах, образовательная школа «Классика-М», лицей №19 в Королеве, Ломоносовский лицей, Одинцовский Десятый лицей.