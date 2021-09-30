РИАМО - 30 сен. Открывшийся в Реутове комплекс по производству питания для школ и больниц, не имеющий аналогов в России, начал поставки готовых рационов питания в соцучреждения Москвы и Подмосковья, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Комплекс по производству продуктов питания площадью 5 тыс. кв. м и ежесуточной мощностью более 60 тыс. готовых блюд комплексного питания открыло в подмосковном Реутове ООО «АВК». Продукция предприятия поставляется в 60 организаций сфер образования и здравоохранения Москвы и Московской области. На предприятии соблюдены все нормы безопасности и строгий контроль качества выпускаемой продукции», - сказал Каторов.

Готовые блюда упаковывают с использованием газомодифицированной среды. Такой способ значительно продлевают срок годности продукта. При этом заморозка или консерванты не используются, а вкус и внешний вид сохраняются.

В отдельном цехе налажено производство питания для детей, страдающих аллергией.

Новый комплекс - это еще и крупный логистический центр. Первое, второе и компот здесь хранят с соблюдением всех необходимых требований. Мощность склада позволяет отгружать до 300 т продукции в сутки. В больницы и школы питание доставляют специализированным транспортом. Помимо очевидных плюсов для всей Московской области, Реутов получил 160 новых рабочих мест.