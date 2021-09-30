РИАМО - 30 сен. Следователи проводят проверку после отравления семьи из 4 человек бытовым газом в жилом доме в Истре, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

Инцидент произошел 28 сентября в таунхаусе в одном из садовых товариществ.

В результате неисправности и захламления вытяжки газового оборудования произошло скопление продуктов сгорания газа на верхнем этаже. В итоге отравились 4 человека, включая 3 детей. Они госпитализированы.

Криминалисты, сотрудники «Мособлгаза» и МЧС осмотрели место ЧП. Выявлены нарушения в эксплуатации газового оборудования.

Опрошено руководство СНТ, а также пострадавшие. В компании, обслуживающей газовое оборудование, изъяли документы.