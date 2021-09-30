РИАМО - 30 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Шатура объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка в городе Рошаль под нефтехимическую промышленность, сообщает пресс-служба комитета.

Нефтехимическая промышленность подразумевает размещение объектов для переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции, что приводит к появлению новых рабочих мест на территории Московской области.

Участок площадью 5 840 кв. м в Рошале сдается в аренду сроком на 13 лет и 2 месяца. Начальная цена годовой арендной платы составляет 47 309,84 руб. Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 72351). Аукцион состоится 27 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.