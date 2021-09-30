РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В Подольске депутаты горсовета утвердили 4 положения о муниципальном контроле, в том числе жилищном, по модернизации и строительству объектов теплоснабжения, за муниципальным транспортом и дорожным хозяйством, а также земельном, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В четверг в Подольске прошло внеочередное 14-е заседание горсовета. Положение на утверждение о муниципальном жилищном контроле, а также контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или модернизации) объектов теплоснабжения на территории округа вынес первый заместитель главы администрации Владислав Лукьяненко.

Заместитель главы администрации по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк предложил депутатам утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электротранспорте и в дорожном хозяйстве.

Также положение на утверждение о муниципальном земельном контроле на территории округа вынес замглавы администрации по развитию территорий Сергей Иванов. Все положения утвердили.

Иванов отметил, что в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» порядок организации и осуществления муниципального контроля устанавливается представительным органом муниципального образования.

Утвержденными положениями определены контрольные органы, уполномоченные на осуществление соответствующего вида контроля в лице отраслевых подразделений администрации города. Также названы профилактические мероприятия и виды контрольных мероприятий, периодичность их проведения.

Председатель горсовета Дмитрий Машков предложил проголосовать за снятие депутатских полномочий с Татьяны Никитас в связи с ее избранием депутатом Мособлдумы, его поддержали коллеги.

Доктор медицинских наук, профессор и главврач Подольской городской клинической больницы №3, депутат горсовета Марина Черногорова напомнила о четвертой волне коронавируса, которую ожидают в середине октября, и призвала к вакцинации от гриппа. Она отметила, что при наложении гриппа и коронавируса течение болезни сильно осложнится и может привести к смертельному исходу.

В первую очередь она порекомендовала делать прививку от коронавируса, через месяц - от гриппа. Жителям округа старше 60 лет также посоветовала вместе с прививкой от гриппа сделать вакцинацию от пневмококка, ее делают во вторую руку, раз в 3 года.