РИАМО - 30 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что непривитые от коронавируса граждане будут испытывать сложности во всем мире, сообщает Федеральное агентство новостей.

По его словам, прививка от коронавируса облегчит жизнь людям по всей планете.

«Специфика пандемии будет вести к тому, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым», — сказал он.

Он назвал нынешнюю ситуацию с заболеванием реальностью, с которой вынужден сталкиваться весь мир.

Песков также напомнил, что прививка от коронавируса в стране по-прежнему носит добровольный и необязательный характер.

В РФ за сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса. Умерло 867 человек, это новый рекорд по числу смертности от Covid-19 в стране за сутки. Полностью выздоровели 18 826 пациентов.

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