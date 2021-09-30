РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 сен. В Домодедове за сутки выявили 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 13 324 случая инфекции, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 1 216 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 449 157 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 187 человек. Выздоровели и выписались 391 753 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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