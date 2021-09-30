РИАМО - 30 сен. Комитет по туризму Подмосковья определил 5 наиболее интересных и популярных среди жителей и гостей региона пеших маршрутов. Они объединили в себе природные и архитектурно-исторические достопримечательности Московской области, сообщает пресс-служба комитета.

В число наиболее интересных предложений для пеших путешествий вошел однодневный поход Мураново – Абрамцево. Маршрут пролегает по территории подмосковного леса и включает в себя посещение одноименных усадеб, построенных в XIX и XX веках. Протяженность маршрута составляет 187 км.

Тропа «Белая ласка» идет через речку Кунью, на пути можно встретить и покормить ласок и белок. Более 3 км тропы в поселке Пересвет Сергиево-Посадского округа облагорожены, на территории поселка располагаются зоны отдыха.

Высотная тропа «Сквозь листву»: экзотический маршрут в Приокско-Террасном заповеднике проложен по ветвям деревьев на высоте 8 м. Посетители могут наблюдать за естественными обитателями парка, не тревожа их, и слушать пение птиц в записи. Протяженность тропы составляет 100 м.

Поход к усадьбе Середниково. Маршрут проходит в городском округе Солнечногорск и имеет протяженность 9 км. Сама усадьба и ее парк обладают интересной и древней историей, которая берет свое начало еще в конце XVII века.

Длина маршрута по Перемиловским высотам в Дмитровском округе составляет 12 км. Благодаря своему крутому рельефу высота буквально нависает над Яхромским мостом. Во время Великой Отечественной войны в этих местах проходили наиболее ожесточенные бои. Перемиловские высоты – один из рубежей, на котором были остановлены немецкие войска.

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