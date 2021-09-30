РИАМО - 30 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил знаки новым почетным гражданам Московской области - председателю совета депутатов городского округа Домодедово Леониду Ковалевскому и заслуженному врачу РФ, главврачу Воскресенской районной больницы №2 Юрию Райхману, передает корреспондент РИАМО.

Звание «Почетный гражданин Московской области» Ковалевскому и Райхману присвоили на заседании Мособлдумы в четверг.

Ковалевскому присвоили почетное звание за исключительные заслуги в социально-экономическом развитии Московской области. Воробьев подчеркнул его богатый опыт и многолетний труд.

Райхман удостоен звания почетного гражданина Подмосковья за большой вклад в борьбу с пандемией коронавируса.

Кроме того, Воробьев наградил Александра Тютина, который сыграл более чем в 160 фильмах и сериалах. Он удостоен звания заслуженного артиста России за вклад в развитие и сохранение культурно-нравственных ценностей.

Леонид Ковалевский родился в 1951 году. С 1991 года он работал на руководящих должностях в администрации Домодедовского района, а затем городского округа Домодедово. С 2017 года Ковалевский находится в должности председателя совета депутатов городского округа Домодедово.

Юрий Райхман родился в 1956 году. С 2004 года он работает главным врачом Воскресенской районной больницы №2. Является членом Московского областного общества хирургов, Ассоциации эндоскопических хирургов России.

Александр Тютин родился в 1962 году в Подольске. Закончил Театральное училище имени Щукина. Играет в театре и кино, также выступает как театральный режиссер. Звание заслуженного артиста России ему было присвоено указом президента РФ в мае 2021 года.