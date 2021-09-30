В первый уикенд октября жителей и гостей Московского региона ждет множество интересных мероприятий. Так, на сцене Московского областного театра драмы и комедии пройдут конкурсные показы в рамках театрального фестиваля антрепризных спектаклей «Самородок». Любители музыки смогут насладиться выступлением первого в мире танцующего симфонического оркестра Concord Orchestra. Киноманов ждут премьеры отечественных и зарубежных фильмов – на экранах появятся картины «Молоко», «Дом на другой стороне» и «Холостяк на свадьбе». Подробнее об этих и других событиях предстоящих выходных – в гиде РИАМО.

СПЕКТАКЛИ

«Двое»

«Двое» – это спектакль о встрече великого комика Чарли Чаплина и великого трагика Соломона Михоэлса. Режиссер спектакля Дмитрий Крымов уверен: две личности грандиозного масштаба, жившие в непростое время, должны были сказать друг другу что-то очень важное.

Действие спектакля разворачивается в СССР в 1943 году. Стране нужны деньги на борьбу с Германией. По личному поручению Иосифа Сталина председатель Еврейского антифашистского комитета, актер и режиссер Соломон Михоэлс отправляется в США. Он встречается там с состоятельными евреями, и они жертвуют Советскому Союзу колоссальную по тем временам сумму – 33 миллиона долларов. Один из дарителей – Чарли Чаплин.

Приобрести билеты на спектакль можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: Москва, Зубовский бул., д. 2, Музей Москвы

Когда: 1, 2 и 3 октября в 19:00

Стоимость: от 10 000 рублей

Закулисье Театра Образцова: как оживают куклы и рождается «магия»>>

Международный театральный фестиваль антрепризных спектаклей «Самородок»

Единственный в своем роде фестиваль проводится каждый год в Московском областном театре драмы и комедии. Со 2 по 10 октября в подмосковном Ногинске можно будет увидеть множество спектаклей с участием актеров разных театров.

«Просто я живу театром»

Документальный спектакль состоит из шести историй актеров – инвалидов по зрению. Герои пройдут нелегкий путь и ощутят весь спектр эмоций: от страха перед первыми репетициями до воплощения главных ролей в постановках на несколько сотен человек. Для незрячих людей роль театра невозможно переоценить. Для них

он может стать ниточкой, которая связывает их с социумом и жизнью.

Заглавием спектакля стала фраза, произнесенная одним из актеров в интервью к 50-летнему юбилею театра Всероссийского общества слепых «Внутреннее зрение».

Билеты, в том числе по Пушкинской карте, можно купить на сайте театра.

Где: Московская область, Богородский г.о., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 65А, Московский областной театр драмы и комедии

Когда: 3 октября в 12:00

Стоимость: от 600 рублей

«Когда ангелы шутят»

Ненадолго вернуться в детство и снова поверить в чудеса поможет сказка для взрослых «Когда ангелы шутят». По сюжету консервативный адвокат Вадим готовится сделать предложение своей девушке Ольге, а взбалмошная актриса Дина спешит к своему жениху Леве. Случай сталкивает героев: когда Вадим протягивает Дине руку, ладони они уже разнять не могут. Никакой мистики в этом нет – просто ангелы-хранители поспорили о судьбах своих подопечных. На кону – крылья и теплый вязаный шарф. Кому что достанется, зависит от чувств Вадима и Дины. Только героям совсем не до этого – и им во что бы то ни стало нужно разъединить руки.

Билеты, в том числе по Пушкинской карте, можно купить на сайте театра.

Где: Московская область, Богородский г.о., г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 65А, Московский областной театр драмы и комедии

Когда: 3 октября в 19:00

Стоимость: от 1 600 рублей

Новый сезон в Театре имени Пушкина: премьеры, гастроли и первый мерч>>

КОНЦЕРТЫ

«Феерическое ревю»

группа "Московский областной театр драмы и комедии" ВКонтакте

Шоу, завоевавшее признание и любовь в Европе, США и Латинской Америке, снова на российской сцене. В удивительный мир феерии танца зрителей проведут 40 талантливых танцоров. За время выступления гости смогут посетить красивейшие уголки планеты, познакомиться с культурами разных народов и насладиться магнетизмом и буйством красок настоящего кабаре. Билеты можно приобрести на сайте концертной площадки.

Где: Москва, ул. Каланчевская, д. 33, «Москонцерт Холл»

Когда: 1 октября в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

Концерт группы «Сруб»

В рамках самого масштабного в истории группы тура по России музыканты проведут единственный концерт в столице. Для поклонников прозвучат композиции, которые вошли в новый музыкальный альбом группы, и любимые фиты в стиле дарк-фолк и постпанк. Приобрести билеты на концерт можно на сайте «Яндекс.Афиша».

Где: Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, Arbat Hall

Когда: 2 октября в 19:00

Стоимость: от 1 200 рублей

«Могли заработать 200 долларов в день» — уличные музыканты о своей жизни>>

«Симфонические рок-хиты» в исполнении Concord Orchestra

Первый в мире танцующий симфонический оркестр Concord Orchestra на сцене Кремлевского дворца представит новое шоу «Симфонические рок-хиты» и программу «Властелин тьмы». В исполнении музыкантов прозвучат легендарные композиции Nirvana, Kiss, Deep Purple, Pink Floyd, Roxette, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Scorpions, Queen, Muse, Evanescence, System of a down, Rammstein.

Изюминка шоу – музыканты танцуют со своими инструментами и исполняют все композиции на память без партитур. А за создание особой атмосферы отвечают световые эффекты и уникальные видеоинсталляции. Билеты – на сайте концертной площадки.

Где: Москва, ул. Воздвиженка, д. 1, Кремлевский дворец

Когда: 3 октября в 18:00

Стоимость: от 1 500 рублей

ВЫСТАВКИ

Мультимедиа-галерея «Лес»

На музейно-выставочной карте Москвы появилась новая площадка – на территории ВДНХ в павильоне Лесной промышленности заработало интерактивное пространство «Лес». Там представлена информация о российских лесах – легенды и фольклор, опыт коренных народов, факты об экологии, медицине и других сферах, изложенные в увлекательной игровой форме.

Благодаря массе игр и инсталляций экспозиция заинтересует каждого посетителя независимо от возраста. Как и в настоящем лесу, тут нет сотрудников зала и экспонатов, которые нельзя трогать. Трогать можно и нужно – многие объекты дадут ответную реакцию.

Билеты можно купить на сайте галереи.

Где: Москва, пр-т Мира, д 119, ВДНХ, павильон 17

Когда: ежедневно с 10:00 до 21:00

Стоимость: от 400 рублей

«Не могу остановиться»: зачем художница рисует на деревьях и как найти ее картины в Москве>>

XVII Выставка-ярмарка народных художественных промыслов и ремесел России «Жар-птица»

пресс-служба ассоциации «Народные художественные промыслы России»

Выставка-ярмарка – ежегодное место встречи мастеров народных художественных промыслов и ремесленников из регионов России и постоянных покупателей – москвичей и гостей столицы, а также представителей торговли, гостиничного и туристического бизнеса.

С 29 сентября по 3 октября гости мероприятия могут увидеть собранную вместе богатейшую палитру изделий народных промыслов и ремесел, а также посетить гастрономический центр. В рамках выставки пройдут выступления фольклорных коллективов и мастер-классы: роспись по дереву, ткани и металлу, гончарное дело, резьба по кости, камню и дереву, лепка игрушек, кружевоплетение.

Подробнее ознакомиться с программой можно на сайте выставки-ярмарки.

Где: Москва, Краснопресненская наб., д. 14, ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2, залы 4, 5, 6

Когда: 1–2 октября с 10:00 до 19:00, 3 октября с 10:00 до 17:00

Стоимость: вход свободный

КИНО

«Молоко»

Жителей города Кировска – героев авторской кинодрамы режиссера Карена Оганисяна – давно не удивить красотой северного сияния. Но однажды именно благодаря ему простая девушка Зоя получает фантастический дар. Магическая сила проявляется крайне необычно – у бесплодной героини внезапно начинает идти молоко, способное залечивать душевные раны людей.

Топ‑5 документальных фильмов о легендах нашего времени>>

«Дом на другой стороне»

Американский хоррор-триллер, вызвавший восторг критиков на фестивале «Сандэнс» в прошлом году, добрался до российского проката. По сюжету после внезапной смерти мужа скорбящая вдова разбирает его вещи в загородном доме на берегу озера, где начинает замечать странности. Сначала женщина грешит на призраков, но вскоре выясняется, что у супруга от нее были секреты.

Маньяк или выживший: кто ты из фильмов ужасов>>

«Холостяк на свадьбе»

Звезда театра «Комеди Франсез» Бенжамен Лаверн предстает перед зрителями в роли заядлого холостяка Адриана, которого родственники просят подготовить торжественный тост к свадьбе сестры. Его охватывает паника – мужчина не любит выступать на публике, но еще больше он ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем – не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем.

«ФиксиКино. Большая перемена»

Героям российской анимационной ленты Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть.

«Это ж бубль‑гум!»: помните ли вы советские мультфильмы?>>