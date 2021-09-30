РИАМО - 30 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов объявлен электронный аукцион по продаже нежилого помещения по адресу: ул. Текстильная, д. 2, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Двухэтажное помещение площадью 400,1 кв. м в отличном состоянии, расположено вблизи ж/д станции «Серпухов» и автобусных остановок «ДК имени Ленина» и «Поселок Ногина».

Начальная цена продажи составляет 8 494 056 руб. с учетом НДС. Заявки принимаются до 11 ноября на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru (№ процедуры 64187). Аукцион состоится 15 ноября.

Более подробную информацию об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно найти на портале ЕАСУЗ https://easuz.mosreg.ru/torgi.