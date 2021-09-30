РИАМО - 30 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Луховицы объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под растениеводство, сообщает пресс-служба комитета.

Растениеводство подразумевает осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур. Участок площадью 12 022 кв. м расположен в селе Матыра, в 10 км от трассы М-5 «Урал».

Начальная цена годовой арендной платы составляет 3 700 руб. С победителем аукциона будет заключен договор аренды сроком на 5 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 25 октября на электронной торговой площадке РТС-тендер: www.rts-tender.ru (№ процедуры 59384). Аукцион состоится 28 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, можно на портале ЕАСУЗ.