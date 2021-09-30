РИАМО - 30 сен. Наряд полиции в бронежилетах прибыл в столичную школу №1570 на севере города после сообщения одного из учеников во «ВКонтакте» с угрозами в адрес учреждения и других школьников. Об этом сообщает Газета.ru.

Изданию сообщили о произошедшем родители учеников данной школы.

Директор Екатерина Орехова в официальном обращении к родителям сообщила, что автора поста нашли.

«Реакция школы была мгновенной — мы подключили все службы, которые разрешат создававшуюся ситуацию. Ребенок, которому принадлежит эта страница и который написал этот пост, найден», — говорится в сообщении Ореховой, разосланном родителям учеников.

С юношей сейчас работают специалисты, никакой угрозы для учеников заведения нет, добавила директор.

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