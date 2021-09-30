РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Сотрудники Госавтоинспекции Щелкова рассказали о безопасности дорожного движения ученикам лицея №14 им. Ю. А. Гагарина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Инспекторы рассказали о «дорожных ловушках», средствах индивидуальной мобильности и правилах дорожного движения. А еще провели инструктаж по маршруту «дом — школа — дом».

После беседы ребята успешно продемонстрировали свои знания. В конце занятия детям раздали световозвращающие элементы, которые позволят ребятам быть заметнее на дорогах в темное время суток.​