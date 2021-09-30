РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Сотрудница щелковского досугового центра «Навигатор» заняла 3 место на областном конкурсе «Лучший по профессии», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Главное управление социальных коммуникаций региона отмечает лучшие проекты в сфере работы с молодежью и патриотического воспитания. В этом году в финал вышел 21 участник со всего Подмосковья. В том числе сотрудница центра «Навигатор» Инна Федорова.

Проект клуб «Игрокод» принес ей почетное 3 место. Коллекционирование настольных игр превратилось в создание полноценного клуба «Игрокод».