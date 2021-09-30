РИАМО - 30 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил федеральные и региональные награды за вклад в развитие Подмосковья, а также за самоотверженную борьбу с пандемией коронавирусной инфекции, передает корреспондент РИАМО.

«Разрешите поздравить всех, кто удостоился высоких президентских наград за развитие Подмосковья. Еще раз хочется сказать слова благодарности нашей команде, каждому из вас –людям, которые работают на земле, каждый в своем муниципалитете, всем-всем, кто принимает участие и проявляет себя в самые сложные моменты. Спасибо, что среди вас есть такие люди», — сказал Воробьев на церемонии награждения.

Орденом Пирогова за высокий профессионализм и большой вклад в борьбу с пандемией Covid-19 наградили врача Талдомской районной больницы Марину Агееву. Она трудится в сфере здравоохранения 19 лет, в пандемию она вылечила от коронавирусной инфекции более 250 человек.

Медали Луки Крымского удостоился фельдшер Московской областной станции скорой медицинской помощи Илья Кашмин. За время пандемии он осуществил около тысячи выездов к пациентам.

За многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие культуры и искусства орденом за заслуги перед Московской областью первой степени наградили народного артиста РФ Игоря Бутмана. Такой же орден вручили главному редактору и генеральному директору издательского дома «Комсомольская правда» Владимиру Сунгоркину за его многолетнюю работу по освещению значимых событий в Подмосковье.

Орденом за заслуги перед Московской областью второй степени наградили заместителя председателя регионального правительства Марию Нагорную. Наградой отмечено ее участие в проведении выборов 2021 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>