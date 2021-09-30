РИАМО - 30 сен. В Московской области за минувшие сутки от коронавируса вылечились 976 человек, с начала пандемии их число достигло 391 753, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

1216 случаев заболевания выявлено в регионе за сутки. Всего на данный момент выявлено 449 157 случаев заболевания.

За сутки умерло 14 пациентов, с начала пандемии в Подмосковье скончались 8187 человек.

В Московской области медработникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, привившегося от коронавируса.

Чтобы пройти вакцинацию от коронавируса в регионе, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>