РИАМО - 30 сен. Еще 1216 случаев заболевания коронавирусом выявили в Московской области, всего на данный момент в Подмосковье зарегистрировано 449 157 случаев заболевания, сообщается на сайте Минздрава региона, посвященном ситуации с Covid-19.

Власти региона разворачивают дополнительные койки для лечения больных коронавирусом.

Медработникам Подмосковья государственной системы здравоохранения будут доплачивать за каждого привитого от инфекции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье последнюю неделю наблюдается рост количества заболевших и госпитализированных людей с коронавирусной инфекцией.

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