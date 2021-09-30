РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 сен. В Балашихе за минувшие сутки выявили 146 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, с начала пандемии в округе зафиксировано 22 980 случаев инфекции, сообщается на сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с Covid-19.

1 216 случаев заболевания коронавирусом выявили в Подмосковье за сутки.

В настоящий момент в Московской области выявлено 449 157 случаев инфицирования. Скончались 8 187 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 391 753 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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