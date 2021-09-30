РИАМО - 30 сен. Предсказать погоду в России зимой становится все сложнее, причиной является «нервозность» климата, сообщил руководитель направления «Климат и энергетика» в российском Greenpeace Василий Яблоков.

«Если раньше можно было давать какие-либо оценки, потому что климат был более стабилен, то сейчас все эти оценки на практике оказываются не очень достоверными и сильно меняются. Виноваты тут не метеорологи. Привычная циркуляция в воздушных массах меняется, и всякие неожиданные процессы, связанные, например, с потеплением в Арктике, могут влиять на погоду крайне непредсказуемо», — сказал Яблоков в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что если бы не глобальное потепление, то этой зимой можно было ожидать «классическую» погоду, но из-за «нервозности» климата можно ожидать новых погодных рекордов, в том числе по температуре.

Яблоков отметил, что можно ожидать и снежную, холодную зиму («классическую»), и аномальную по осадкам (стало происходить чаще из-за изменения климата), и отсутствие осадков (как зимой 2019-2020 годов).