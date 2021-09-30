РИАМО - 30 сен. Пятеро боевиков международной террористической организации «Исламское государство» (деятельность запрещена в РФ - ред.) получили длительные тюремные сроки за подготовку терактов в Москве, сообщает пресс-служба ФСБ России.

В законную силу вступил приговор в отношении Алибекова, Азизова, Баходурова, Мамурова и Шахмедова.

По данным ФСБ, главарь Алибеков и его 4 сообщника готовили подрывы зданий полиции и образовательного учреждения на территории Москвы. После этого они планировали уехать в Сирию, чтобы воевать на стороне террористов.

По решению Второго западного окружного военного суда Алибеков получил 25 лет колонии со штрафом в размере 300 тыс. рублей, Азизов и Баходуров — 18 лет и штраф 250 тыс. рублей каждому, Шахмедова приговорили к 19 годам и штрафу 250 тыс. рублей, Мамурова — к 18 годам лишения свободы.