РИАМО - 30 сен. С/х предприятия Озер начали поставку лука-севка элитных сортов для посадки в регионах России, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Московская область является основным крупным поставщиком лука-севка для аграриев не только России, но и многих зарубежных стран. Поставки нового урожая лука осуществляют хозяйства «Лукаморе» и «Озеры», которые занимаются промышленным выращиванием элитного сорта лука», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он добавил, что реализовано свыше 240 т лука для подзимней посадки предприятиям Краснодарского края и Ростовской области.

Выращивание репчатого лука из севка – это самый распространенный способ. Благодаря ему можно получить более ранний урожай без применения химсредств и с минимальным числом поливов. Предприятия Московской области в производстве используют оригинальные семена голландских сортов лука геркулес, центурион, ред барон, трой, форум штутгартен.

Воскресенский отметил, что для получения хорошего урожая важным фактором является качественный посадочный материал. Подмосковные предприятия существуют на рынке 15 лет, и за это время они заслужили репутацию надежного партнера и поставщика качественной продукции. Предприятия региона сотрудничают со многими клиентами свыше 10 лет. Планируется, что будет реализовано еще свыше 150 т посадочного материала лука-севка.

«Лукаморе» и «Озеры» применяют современные технологии механизированного выращивания лука-севка и осуществляют его хранение зимой. Основная масса лука этих предприятий – свыше 80% – будет храниться до марта на специальных складах. Весной начнутся крупные закупки, лук будут продавать по всей России. У предприятий есть модернизированные хранилища, нужный набор техники, складское оборудование, 2 специальные сортировально-фасовочные линии. Объем хранилищ составляет 3 тыс. т.

Ранее Воскресенский отмечал, что предприятия «Лукаморе» и «Озеры» убрали в этом году свыше 100 га, засеянных луком элитных сортов. Валовый сбор составил около 2,4 тыс. т.