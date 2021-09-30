РИАМО - 30 сен. Почти 1,5 тыс. нарушений при использовании объектов городской нежилой недвижимости выявили в столице с января 2021 года на основании анализа документов, сообщил начальник московской Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

«Более 31 тыс. проверок проведено в рамках камерального анализа. Выявлено почти 1,5 тыс. правонарушений», - сказал Овчинский.

Специалисты столичной Госинспекции по недвижимости контролируют законность использования городских нежилых зданий и территорий в Москве. Для выявления нарушений используются более 30 различных механизмов автоматизированного контроля, в том числе мониторинг с помощью квадрокоптеров и камер городского видеонаблюдения.

Кроме того, инспекторы используют автоматизированный алгоритм камерального анализа, при котором признаки нарушений выявляются при изучении документации.