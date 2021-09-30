РИАМО - 30 сен. Экс-замглавы Минпросвещения и вице-президент Сбербанка Марина Ракова, подозреваемая в хищении 50 млн рублей, скрылась от органов следствия и не выходит на связь, передает РИА Новости.

Бывшей чиновнице вменяют мошенничество с госконтрактами в 2019 году в рамках федерального проекта «Учитель будущего» нацпроекта «Образование». Ранее у нее дома и на рабочем месте провели обыски.

Как утверждает источник, Ракова выключила свои мобильные телефоны, не явилась на допрос, а также покинула место жительства. Кроме того, на работе она также не появилась.

Скрывается она на территории Московского региона, за пределы России женщина не выезжала, подчеркнул источник.

По данным СМИ, Ракова в данный момент работает на посту вице-президента ПАО «Сбербанк» и директором дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

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