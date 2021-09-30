РИАМО - 30 сен. На улице Перерва в районе дома 32 на юго-востоке столице случилась автомобильная авария с участием пешехода, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Занята одна полоса движения в сторону пересечения с улицей Маршала Голованова, для движения транспорта свободна одна полоса.

Ранее столичные Госавтоинспекторы выяснили, что в столице за 7 месяцев нынешнего года было зафиксировано 232 автомобильные аварии с участием каршеринга, в них погибли 14 человек, еще 279 получили ранения.