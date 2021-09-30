РИАМО - 30 сен. Медработникам Подмосковья государственной системы здравоохранения будут доплачивать за каждого привитого от коронавируса, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«Основная наша задача - поддержать в регионе высокие темпы вакцинации от Covid-19. Коронавирус никуда не ушел, но у нас есть современные и эффективные вакцины. Выбор в пользу прививки сделали уже почти 3,6 млн человек», - сказала зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

В Московской области медработникам государственной системы здравоохранения будут производиться дополнительные выплаты в размере 200 рублей за каждого человека, привившегося от коронавируса.

Сумма будет распределяться между медиками, задействованными в вакцинации.

В Подмосковье, чтобы пройти вакцинацию от коронавируса, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Сделать прививку могут лица старше 18 лет. Врач проведет осмотр и направит на вакцинацию. Выбрать наиболее удобный прививочный пункт можно на интерактивной карте.

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