РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. Новый регулируемый пешеходный переход появился в Щелкове на перекрестке Фряновского шоссе с дорогой на деревню Серково, эта дорога находится в черте деревни Жегалово, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Единственный в этом месте пешеходный переход через Фряновское шоссе располагается с севера от поворота на Серково, но безопасно попасть на него с юга было нельзя: пешеходного перехода через дорогу на Серково на перекрестке не было. Пешеходам приходилось перебегать в промежутках между машинами.

Теперь переход через Фряновское шоссе организовали у перекрестка, он работает по кнопке. Если пешеходов нет, включается фаза прямо по шоссе в оба направления и поворот направо с Фряновского шоссе от Щелкова. Если человек переходит дорогу, включается другая фаза - прямое движение по Фряновскому шоссе в обе стороны и пешеходный переход.

Таким образом повысили безопасность движения для пешеходов, не снижая пропускную способность перекрестка.