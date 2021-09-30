РИАМО - 30 сен. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) назначит компенсационные автобусы, которые будут курсировать вдоль Горьковского направления Московской железной дороги в октябре в связи с изменениями в расписании электричек, сообщает пресс-служба ЦППК.

3, 10, 24 и 31 октября с 00:30 до 16:20 не будет движения поездов между станциями Реутово и Балашиха из-за возведения второго пути на ответвлении Горьковского направления МЖД. Некоторые поезда будут следовать от/до Железнодорожной вместо Балашихи, остальные выведут из расписания. Кроме того, внесены точечные корректировки в расписание поездов, которые курсируют по основному ходу Горьковского направления.

В связи с этим будут назначены компенсационные автобусы. От станции Балашиха (остановки на Советской улице) автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 16:30, они будут следовать без промежуточных остановок. От станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) автобусы будут отправляться каждый час с 06:00 до 16:00, без промежуточных остановок.

16 и 17 октября не будет движения между станциями Реутово и Балашиха из-за возведения второго пути на ответвлении Горьковского направления МЖД. Часть составов от/до Балашихи проследует от/до Железнодорожной, другие поезда выведут из расписания. Кроме того, будут внесены точечные корректировки в график следования поездов.

В эти дни также назначат компенсационные автобусы. От станции Балашиха (остановка на Советской улице) автобусы будут отправляться каждый час с 05:30 до 23:30. От станции Реутово (остановка на улице Дзержинского) – каждый час с 06:00 до 00:00. Автобусы будут курсировать без промежуточных остановок.

Для проезда в автобусе нужно предъявить проездные документы на электрички. Фактическое время отправления автобусов зависит от дорожной ситуации.