РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Жители Люберец могут направить в администрацию горокруга свои замечания, касающиеся содержания автодорог, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В плановом режиме в городском округе Люберцы проводятся работы по содержанию автомобильных дорог. Дорогие друзья! Если у вас есть вопросы или замечания по данной теме, отправляйте их на почту: glava@lubreg.ru», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что ежедневно в городском округе осуществляется влажная уборка проезжей части и тротуаров, мойка остановочных павильонов, очистка урн, уборка мусора с проезжей части, парковочных карманов и обочин.