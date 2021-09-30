РИАМО - 30 сен. Совет депутатов городского округа Домодедово возложил временное исполнение полномочий главы на первого заместителя главы администрации городского округа Марину Ведерникову, сообщает пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.

29 сентября глава городского округа Домодедово Александр Двойных сложил полномочия по собственному желанию.

На первом заседании нового созыва Мособлдумы депутаты избрали Александра Двойных сенатором от Московской области. Двойных поблагодарил депутатов за оказанное доверие.

«Для меня будет большой честью представлять интересы Московской областной думы и всего Подмосковья в Совете Федерации. Я приложу все усилия, чтобы опыт, накопленный в совместной работе, динамика развития Подмосковья, уровень социального самочувствия наших граждан не только сохранялись, но и выходили на новый уровень», – сказал Двойных.