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Пелагия Тихонова
17 сентября в Москве открыли большую часть Павелецкой площади, где разместили парк.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На площади находятся сухой фонтан, амфитеатр, качели необычной формы, зеленые насаждения.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Деревянные лежаки сразу же облюбовали дети.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
На площади также можно встретить интересные скамейки, похожие на валуны.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вентиляционные шахты и другие сооружения технического характера выглядят как арт-объекты.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Проект реконструкции Павелецкой площади — один из самых давних в Москве. Решение о строительстве торгового центра приняли еще в конце девяностых, однако в начале нулевых у инвесторов возникли проблемы, и площадь почти полтора десятилетия была скрыта забором.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три года назад власти изъяли эту территорию у владельцев, которые никак с ней не работали. «Нашелся новый инвестор — компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел», — рассказал градоначальник.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Реконструкция Павелецкой площади является частью проекта развития одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Москвы, который объединяет Павелецкий вокзал, станции метро Кольцевой и Замоскворецкой линий и маршруты наземного транспорта.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Вторая очередь проекта — торгово-развлекательный центр «Павелецкая плаза» — будет запущена в ближайшие месяцы. Визитной карточкой нового торгового центра станут наземные входные группы в виде изящных стеклянных крыш-навесов овальной формы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
К зимнему сезону площадь переоборудуют — здесь откроют ледовый каток. Прилегающие к площади улицы Дубининская и Кожевническая также планируют благоустроить.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы заявили, что работы по реконструкции Павелецкой площади уже выполнены на 90%, а завершить их планируют до конца 2021 года.
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