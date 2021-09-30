Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что три года назад власти изъяли эту территорию у владельцев, которые никак с ней не работали. «Нашелся новый инвестор — компания «ПИК», создали новый концепт этой площади, торгового центра, развлекательного центра, которые вписываются теперь в транспортно-пересадочный узел», — рассказал градоначальник.