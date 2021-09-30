РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. В городском округе Люберцы начал работу инфекционный стационар для лечения пациентов с Covid-19, для этой цели перепрофилировано стационарное отделение №3 Люберецкой областной больницы в поселке Красково. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Инфекционный стационар, который находится по адресу: п. Красково, ул. Карла Маркса, д. 90, рассчитан на 429 коек, из них 30 – реанимационные, 60 предназначены для пациентов на долечивание. Отделение оснащено аппаратом КТ. Многопрофильные отделения стационара – хирургия, урология, гинекология, неврология, терапия – будут как и прежде принимать пациентов с сопутствующими патологиями», – сказал главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Он подчеркнул, что предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией поможет вакцинация. Сделать прививку можно в каждом поликлиническом отделении Люберецкой областной больницы, как по предварительной записи через госуслуги, так и без записи.

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