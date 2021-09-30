РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 сен. Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска провели занятие по дорожной безопасности для юных фигуристок, сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городскому округу.

Автоинспекторы напомнили спортсменкам, а также их родителям и тренерскому составу о строгом соблюдении правил дорожного движения, разъяснили как правильно переходить проезжую часть, а также напомнили о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток.

В завершение мероприятия все юные участники дорожного движения получили от полицейских световозвращающие элементы и сделали памятное фото с хештегом #ЗАСВЕТИСЬ для известных соцсетей. Тем самым, они поддержали социальный раунд по безопасности дорожного движения, который проходит на территории Московской области.