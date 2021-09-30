РИАМО - 30 сен. В столице разработали комплексную схему инженерного обеспечения высвобождаемой территории Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева, которая учитывает утвержденную планировку улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Комплексная схема инженерного обеспечения высвобождаемой территории центра Хруничева включает более 100 км сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, ливневой канализации, сетей связи», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что для территории центра утвердили планировку уличной-дорожной сети. Ее развитие предусматривает реконструкцию 1,8 км существующей дорожной сети, возведение 8 км улиц районного и местного значений, 2 автомобильных мостов.

По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (оператор развития территории объекта) Юрия Кравцова, сейчас по заказу Москомархитектуры компания в консорциуме с зарубежными и российскими архитектурными бюро разрабатывает архитектурно-градостроительные концепции этих мостов.

Мосты будут 4-полосными – по 2 полосы в каждую сторону. Протяженность моста в створе Новозаводской улицы составит 440 м, длина моста в створе улицы Мясищева – 350 м.

В рамках развития смежной высвобождаемой территории центра Хруничева площадью 90 га планируют создать особую экономическую зону, разместить предприятия научно-производственного кластера. Рассматривается создание конгрессно-выставочного центра, объектов реновации, развитие социальной и транспортной инфраструктуры.