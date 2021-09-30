РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 сен. Во дворе дома №14 на улице Ленина в поселке Октябрьский городского округа Люберцы по просьбам жителей установили антипарковочные столбики, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По просьбе жителей дома на въезде во двор у шлагбаума установлены антипарковочные столбики. Ранее размещенные там полусферы, обозначающие запрет парковки, не стали помехой для владельцев автотранспорта, склонных к несоблюдению дисциплинарных правил.

Регулярно припаркованные в неположенном месте машины препятствовали свободному проезду других автомобилей и ограничивали видимость, чем создавали потенциально опасную обстановку. Жителей сотрудники УК «Содействие» призвали более ответственно относиться к установленным правилам не только в процессе передвижения, но и при выборе места длительной остановки транспорта.