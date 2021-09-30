РИАМО - 30 сен. Сборная России впервые за 28 лет стала победителем юниорского чемпионата мира по волейболу в Мексике, в ее состав вошли две спортсменки из Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Спортсменки Ирина Артюхина и Виктория Демидова играют в клубе «Заречье Одинцово». Благодаря своим спортивным достижениям, они были отобраны в российскую сборную на чемпионат мира по волейболу среди девушек до 18 лет.

В спортивных состязаниях приняли участие сильнейшие юниорские сборные планеты. Команда из России дошла до финала, где ее соперником стала сборная Италии. Отечественная сборная одержала безоговорочную победу с «сухим» счетом 3:0, выиграв все три тайма игры, и заняла первое место в мировом чемпионате.

Это вторая победа юниорок России на чемпионате мира по волейболу за всю историю. Впервые команда выиграла чемпионат мира в 1993 году.