РИАМО - 30 сен. С начала 2021 года на территории Москвы выявлено более 1,7 тыс. ветхих объектов, сообщил начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости столицы Владислав Овчинский.

«В общей сложности по результатам инвентаризации мы выявили более 1,7 тысячи объектов, которые подпадали под признаки ненормативного состояния, по ним необходимо проводить работу», – заявил Овчинский.

Он добавил, что уже 100 объектов привели в порядок или демонтировали. Сносили объекты в том случае, если есть понимание, что привести их в порядок физически невозможно. Также здания сносят, если они несут угрозу для населения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил городским властям продолжить постоянную борьбу с объектами незаконного строительства. С 2011 года в городе выявили 32 тыс. объектов самовольного строительства общей площадью свыше 10 млн кв. м.