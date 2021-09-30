РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 сен. На портале «Госуслуги» появился новый сервис, с сентября этого года заявление на временную регистрацию, в том числе в Щелкове, можно подать онлайн, сообщает пресс-служба администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Для этого необходимо зайти на портал и выбирать услугу «Регистрация по месту пребывания онлайн». Далее ответить на вопросы и заполнить нужные поля. После этого будет сформировано заявление. Услуга предоставляется бесплатно.

Срок регистрации — 8 рабочих дней. В личный кабинет придет электронное свидетельство о регистрации по месту пребывания. Оно имеет юридическую силу.

Сервис позволяет регистрироваться всей семьей. Согласие собственников тоже оформляется электронно. Перед заполнением формы нужно запросить у собственника квартиры необходимые данные, а также документ, подтверждающий собственность.