РИАМО - 30 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил успехи региона в развитии сфер медицины, образования и в росте уровня жизни граждан.
Губернатор выступил на торжественной церемонии, посвященной Дню Московской области.
Он отдельно поблагодарил медиков и главных врачей, которые занимаются привлечением новых кадров в сферу здравоохранения Подмосковья.
Воробьев отметил, что работа учителей и педагогов Московской области дала возможность местным школам и университетам занять позиции в списках лучших в стране. Воробьев поблагодарил педагогов за их усердный труд и подчеркнул, что образование в Подмосковье находится в приоритете.
«Область растет очень заметно, самая большая динамика прироста населения — в Московской области. Почему? Потому что, видимо, качество жизни здесь лучше. Люди приезжают, реализовывают себя», — рассказал Воробьев.
Губернатор Московской области отметил партнерские и добрососедские отношения с Москвой. Приток инвестиций позволяет создавать новые предприятия, рабочие места и продолжать развивать регион, в том числе и отдаленные территории.
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