РИАМО - 30 сен. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил успехи региона в развитии сфер медицины, образования и в росте уровня жизни граждан.

Губернатор выступил на торжественной церемонии, посвященной Дню Московской области.

«Мы понимаем, что не имеем права останавливаться в развитии здравоохранения, на это большой спрос среди жителей. При поддержке президента (РФ Владимира Путина – ред.) мы строим самые современные, лучшие госпитали и взрослые, и детские», — сказал Воробьев.

Он отдельно поблагодарил медиков и главных врачей, которые занимаются привлечением новых кадров в сферу здравоохранения Подмосковья.

Воробьев отметил, что работа учителей и педагогов Московской области дала возможность местным школам и университетам занять позиции в списках лучших в стране. Воробьев поблагодарил педагогов за их усердный труд и подчеркнул, что образование в Подмосковье находится в приоритете.

«Область растет очень заметно, самая большая динамика прироста населения — в Московской области. Почему? Потому что, видимо, качество жизни здесь лучше. Люди приезжают, реализовывают себя», — рассказал Воробьев.

Губернатор Московской области отметил партнерские и добрососедские отношения с Москвой. Приток инвестиций позволяет создавать новые предприятия, рабочие места и продолжать развивать регион, в том числе и отдаленные территории. ​