РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 сен. В медучреждения Подольска привезли 81 280 доз вакцин от гриппа, в округе уже привили 25 547 человек, в том числе 8 755 детей и 16 792 взрослых, сообщает пресс-служба администрации округа.

Для проведения вакцинации используют вакцины «Гриппол плюс», «Ультрикс квадри», «Совигрипп», «Флю-М», для детей подготовили 16,8 тыс. доз, для взрослых – 64 480.

Началась вакцинация 5 сентября и должна завершиться 30 ноября. Учреждения здравоохранения к проведению вакцинации, в том числе выездной, полностью готовы. План вакцинации против гриппа в текущем году составляет 65% – это 216 тыс. жителей. В 2020 году план был 60%, или 199,5 тыс. человек.

«Доказано, что вакцинация – это эффективное, а также экономически выгодное средство борьбы против гриппа. Руководителям учреждений, предприятий и организаций необходимо понимать, что, помимо резкого снижения заболеваемости гриппом, после вакцинации период временной нетрудоспособности от гриппа и ОРВИ снижается в 6 раз, выплаты по больничным и потери на производстве снижаются на 57%», – сказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Он отметил, что для создания коллективного иммунитета от гриппа охват профилактическими прививками на предприятиях должен составлять от 40% до 70%. В группы риска входит как детское, так и взрослое население. Дети от 6 месяцев до 7 лет, учащиеся с 1 по 11 классы, студенты. Среди взрослых – медицинские работники, сотрудники образовательных учреждений, транспорта, сферы обслуживания и коммунальных служб, лица с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, подлежащие призыву на военную службу, беременные.

Также есть новые группы риска. К ним отнесли лиц, работающих вахтовым методом, сотрудников правоохранительных органов, МФЦ, государственных гражданских и муниципальных служащих, работников организаций социального обслуживания, а также тех, кто переболел Covid-19.

В учреждениях здравоохранения округа приняли дополнительные меры по увеличению охвата вакцинацией от гриппа населения. Все прививочные кабинеты взрослых и детских поликлиник работают с 8:00 до 20:00.

Выездные бригады медиков вакцинировали сотрудников 24 предприятий. В том числе МУП «СЕЗ», санаторий «Надежда», McDonald’s, ООО «Доминанта», ПАО «ЗиО-Подольск», УСЦ «Юность», КБАЛ им. Кошкина, АО «ЦНИИТОЧМАШ», Климовский трубный завод, Климовский дом-интернат для престарелых и инвалидов и другие.